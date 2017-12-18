Бойовики на Донбасі готуються до наступу - штаб АТО

За даними розвідки, 19 грудня бойовики ОРДЛО можу вдатися до агресивних наступальних дій по усій лінії зіткнення району проведення антитерористичної операції через заяву Міноборони РФ про намір відкликати російських офіцерів із Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

"Зокрема, ворог планує активізувати роботу своїх ДРГ на військових об’єктах Збройних Сил України, об’єктах енергетичної і транспортної інфраструктури, збільшити кількість провокативних обстрілів у бік наших позицій та житлових кварталів населених пунктів поблизу лінії розмежування", - йдеться в повідомленні.

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Також в штабі АТО заявляють, що для обвинувачення сил АТО в порушені Мінських домовленостей бойовики частіше обстрілюватимуть власні позиції із ствольної артилерії великого калібру, реактивних систем, танків та інших видів озброєння.

"Дані провокації спрямовані на обурення місцевого населення з метою негативного ставлення, а іноді і агресії в бік Українських військ. Як правило агресор здебільшого активізує подібні провокації на передодні консультацій у «Нормандському форматі» та засідання тристоронньої контактної групи у Мінську (20 грудня 2017 року), планових візитів представників ОБСЄ, Червоного хреста та ЗМІ для подальшої дискредитації України в очах міжнародної спільноти і безпідставного звинувачення в порушенні Мінських угод", - додали в штабі.