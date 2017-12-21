Переговори в Мінську: за порушення перемир'я на Донбасі хочуть ввести дисциплінарні заходи

Спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі (ТКГ) посол Мартін Сайдік заявляє, що учасники ТКГ виступили за введення дисциплінарних заходів, якщо сторони порушуватимуть "різдвяне перемир'я" на Донбасі, яке має розпочатися з опівночі 23 грудня.

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Про це він сказав за підсумками вчорашнього засідання ТКГ у Мінську, повідомляється на сайті ОБСЄ.

Зокрема, щодо питань безпеки, дотримання режиму припинення вогню і обміну утримуваними особами на Донбасі ТКГ прийняла заяву.

«Тристороння контактна група, за участю представників ОРДО і ОРЛО, підкреслює необхідність забезпечення миру і спокою у зв'язку з майбутніми Різдвяними та Новорічними святами», - сказав Сайдік.

За його словами, ТКГ, керуючись раніше досягнутими домовленостями і зобов'язаннями сторін, «підтверджує їх прихильність дотриманню всеосяжного, стійкого і безстрокового режиму припинення вогню, починаючи з 00.00 23 грудня 2017 року за київським часом, при цьому наголошує на необхідності видання та дотримання відповідних наказів, включаючи необхідність дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню».

Також спецпредставник ОБСЄ заявив, що ТКГ «підтверджує прагнення провести обмін заручниками до Новорічних та Різдвяних свят відповідно до раніше досягнутих домовленостей».

Крім того, він підкреслив, що контактна група «висловлює загальну прихильність повному виконанню Мінських угод».

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня в Мінську відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

За підсумками зустрічі прес-секретар екс-президента, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер заявила, що учасники групи підтвердили прагнення виконати зобов'язання зі звільнення заручників до Новорічних свят.

Також ТКГ і представники контрольованих Росією бойовиків підтвердили необхідність забезпечення миру в Луганській і Донецькій областях у зв'язку з новорічними та різдвяними святами, починаючи з опівночі 23 грудня.

Наступне засідання ТКГ в Мінську заплановано на 18 січня 2018 року.