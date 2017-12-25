Бойовики не припиняють порушувати різдвяне перемир'я, один український військовий поранений

Минулої доби бойовики шість разів порушили режим тиші. У результаті ворожого обстрілу один український військовослужбовець зазнав поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Читайте такожБойовики готують провокаційний вибух біля Макіївки на католицьке Різдво – штаб АТО"Незважаючи на досягнуті у Мінську домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я, російсько-окупаційні війська за темної пори доби не припинили обстрілів позицій Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

На Луганському напрямку ворог понад годину вів вогонь з 82-мм мінометів по позиціях сил АТО довкола Кримського та випустив загалом понад двадцять мін.

На Донецькому напрямку у вечірній час противник зі стрілецької зброї обстрілював оборонні укріплення ЗСУ біля Авдіївки та Красногорівки, а з гранатометів і великокаліберних кулеметів бойовики порушували перемир’я неподалік Кам’янки.

Як зазначили у штабі, підрозділи Збройних Сил України у районі проведення АТО забезпечують виконання усіх заходів щодо підтримання режиму припинення вогню по всій лінії розмежування сторін та дотримуються Мінських домовленостей.

Нагадаємо, 23 грудня, бойовики тричі порушили перемир'я - один боєць ЗСУ загинув.

Як повідомляв УНІАН, з опівночі 23 грудня в зоні АТО почав діяти оголошений режим припинення вогню. Відповідне рішення було погоджене 20 грудня Тристоронньою контактною групою у Мінську.