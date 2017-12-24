У першу добу "різдвяного перемир'я" на Донбасі сили ЗСУ зазнали втрат

Бойовики зривають домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню на час новорічно-різдвяних свят, яке повинне було початися 23 грудня в районі проведення АТО уздовж лінії розмежування сторін. Про це повідомляє штаб АТО.

Російсько-терористичні війська вчора, 23 грудня, вдень цинічно обстріляли підрозділи Збройних Сил України, які виконують завдання поблизу Луганського, Авдіївки та Лебединського.

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Всього за минулу добу бойовики 3 рази порушували "режим тиші" на Донбасі. Внаслідок ворожого снайперського пострілу, загинув один військовослужбовець Збройних Сил України. Він отримав поранення, не сумісні з життям в районі Світлодарської дуги.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі було домовлено про встановлення перемир'я з опівночі 23 грудня.