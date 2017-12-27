Як на Донбасі проходить масштабний обмін полоненими (фоторепортаж)

14:40, 27 грудня 2017
Війна
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Є люди, які приїхали на обмін, але відмовляються повертатися на окуповані території Луганської і Донецької областей. Їх близько 10-15 осіб.

Поблизу контрольного пункту в’їзду-виїзду "Майорське" розпочався обмін полоненими.

Три автобуси з 16 українцями, що утримувались у полоні «ЛНР», повернулись на контрольовану владою територію України, повідомляє «Громадське».

"На підконтрольну Україні територію повернулися 3 автобуси з 16 українцями, які перебували у полоні самопроголошеної "ЛНР". В одному з автобусів російські, сепаратистські ЗМІ, ще в одному – представники самопроголошеної республіки", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, ЗМІ з посиланням на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерію Лутковську повідомляє, що 43 людини з 306 утримуваних з української сторони, які мали бути передані бойовикам, відбули покарання і були звільнені з-під варти, тому не приїхали на обмін.

За словами Лутковської, кожного з них будуть запитувати у присутності представників Червоного хреста, чи хочуть вони повертатися на непідконтрольні Україні території.

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