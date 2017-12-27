Поблизу Горлівки проходить другий етап обміну полоненими

Другий етап обміну відбувається на території самоназваної "ДНР", безпосередньо біля міста Горлівка.

58 українців повертаються з полону бойовиків. Україна ж, замість анонсованих 207-ми, віддає 165 утримуваних, передає "Громадське".

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Інші, за словами представників української сторони, заявили про небажання повертатися на окуповані території.

Серед звільнених українців — Ігор Козловський та Володимир Фомічов та Олексій Кириченко. Олександра Корінькова, Сергія Глондаря серед звільнених немає.

Боєць із Савур-Могили Олексій Кириченко потрапив у полон бойовиків «ДНР» ще в серпні 2014-го.

63-річний український релігієзнавець Ігор Козловський перебував у полоні бойовиків з січня 2016-го року. Його звинуватили у шпигунстві та засудили до майже 3 років ув'язнення.

23-річний Володимир Фомічов, співробітник київської організації Центр UA був узятий в полон бойовиками так званої «ДНР» в Макіївці 4 січня цього року. Він просидів у «підвалах» і тюрмах так званого «МДБ» понад 7 місяців. Його звинуватили у тому, що він нібито провіз з Києва у Макіївку дві гранати і засудили до 2 років позбавлення волі.