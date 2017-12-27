Поблизу Горлівки проходить другий етап обміну полоненими
Почався другий етап обміну полоненими, який проходить поблизу Горлівки.
Другий етап обміну відбувається на території самоназваної "ДНР", безпосередньо біля міста Горлівка.
58 українців повертаються з полону бойовиків. Україна ж, замість анонсованих 207-ми, віддає 165 утримуваних, передає "Громадське".
Читайте такожОбмін полоненими: лише двоє осіб із 43, які відбули покарання, захотіли повернутися до Луганська (фото)
Інші, за словами представників української сторони, заявили про небажання повертатися на окуповані території.
Серед звільнених українців — Ігор Козловський та Володимир Фомічов та Олексій Кириченко. Олександра Корінькова, Сергія Глондаря серед звільнених немає.
Боєць із Савур-Могили Олексій Кириченко потрапив у полон бойовиків «ДНР» ще в серпні 2014-го.
63-річний український релігієзнавець Ігор Козловський перебував у полоні бойовиків з січня 2016-го року. Його звинуватили у шпигунстві та засудили до майже 3 років ув'язнення.
23-річний Володимир Фомічов, співробітник київської організації Центр UA був узятий в полон бойовиками так званої «ДНР» в Макіївці 4 січня цього року. Він просидів у «підвалах» і тюрмах так званого «МДБ» понад 7 місяців. Його звинуватили у тому, що він нібито провіз з Києва у Макіївку дві гранати і засудили до 2 років позбавлення волі.