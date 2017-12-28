"Плюс 20 трупів": у мережі показали кладовище бойовиків "Призрака" (відео)
13:18, 28 грудня 2017Війна
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На відеозаписі зображено кладовище, на якому ховають ліквідованих бойовиків "Призрака".
"Спасибі командирам, які накомандовали: плюс 20 трупів за 6 місяців війни" #Привид#груз200pic.twitter.com/z034YKf9Li— Necro Mancer (@666_mancer) December 27, 2017
У мережі з'явилося відео поховань ліквідованих бойовиків "ЛНР" з батальйону "Призрак". Запис у своєму Twitter опублікував користувач Necro Mancer.
За кадром чути голос: "Спасибі командирам, які накомандували: плюс 20 трупів за 6 місяців війни".
Як повідомляв УНІАН, раніше СБУ опублікувала переговори між командиром ЧВК "Вагнера" Дмитром Уткіним і російським генералом Євгеном Нікіфоровим ("Тамбов"). Аудіо свідчить про участь російських найманців приватної військової компанії у боях біля Дебальцевого.
Уткін і Нікіфоров говорять про втрати найманців й евакуацію тіл ліквідованих.
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