"Плюс 20 трупів": у мережі показали кладовище бойовиків "Призрака" (відео)

У мережі з'явилося відео поховань ліквідованих бойовиків "ЛНР" з батальйону "Призрак". Запис у своєму Twitter опублікував користувач Necro Mancer.

За кадром чути голос: "Спасибі командирам, які накомандували: плюс 20 трупів за 6 місяців війни".

Як повідомляв УНІАН, раніше СБУ опублікувала переговори між командиром ЧВК "Вагнера" Дмитром Уткіним і російським генералом Євгеном Нікіфоровим ("Тамбов"). Аудіо свідчить про участь російських найманців приватної військової компанії у боях біля Дебальцевого.

Уткін і Нікіфоров говорять про втрати найманців й евакуацію тіл ліквідованих.