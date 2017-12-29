До Дніпра в реанімацію привезли трьох АТОшників зі страшними пораненнями (відео)

Вночі до лікарні Дніпра імені Мечникова надійшли троє бійців АТО. Їм 19, 23 і 27 років, пише на своїй сторінці у Facebook головний лікар медустанови Сергій Риженко.

"Головне, що вижили", - сумно сказав досвідчений реаніматолог, відправляючи врятованих трьох поранених у тилові військові шпиталі", - йдеться в його повідомленні.

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Так, в одного з них важка відкрита травма мозку з крововиливом, перелом склепіння та основи черепа.

Другому військовому осколки пошкодили шию, гортань, обличчя, праве око. Відірвало ліву кисть.

Третій отримав наскрізне кульове поранення голови, ступінь ураження головного мозку критичний. Після декомпресійної трепанації він перебуває в комі, на апаратному диханні.

Як повідомляв штаб АТО, на Донбасі бойовики активізували повітряну розвідку із застосуванням безпілотних літальних апаратів, які заборонені Мінськими домовленостями. Внаслідок обстрілу ворожих один військовий був поранений.