Доба в АТО: бойовики активізували повітряну розвідку, поранено військового

На Донбасі бойовики активізували повітряну розвідку із застосуванням безпілотних літальних апаратів, які заборонені Мінськими домовленостями. Унаслідок ворожих обстрілів одного військового сил АТО було поранено.

Про це повідомляє прес-центр АТО в Facebook. Проліт безпілотника противника було зафіксовано у районі Світлодарської дуги, а неподалік Курдюмівки близько 22:00 українські військовослужбовці збили російський БПЛА типу «Орлан-10». Зараз тривають пошуки уламків безпілотника.

Крім того, впродовж минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили шість прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Усі порушення режиму перемир’я відбулися на Донецькому напрямку.

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"На Приазов’ї, бойовики, вели вогонь із 82-мм мінометів та піхотного озброєння по захисниках Павлополя і Талаківки. У передмісті Красногорівки противник порушив перемир’я зі стрілецької зброї. Також на підступах до цього прифронтового міста активізувався ворожий снайпер, який обстрілював опорні пункти української армії. З гранатометів та легкого піхотного озброєння агресор вів вогонь по оборонних укріпленнях довкола Верхньоторецького, а з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російські найманці обстрілювали опорні пункти сил АТО поблизу шахти Бутівка", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що окупанти на Донбасі продовжують порушувати "різдвяне перемир’я".