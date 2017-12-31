Останній день року в зоні АТО пройшов без порушень режиму тиші

Передноворічний день у зоні проведення антитерористичної операції минув без порушень режиму припинення вогню.

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Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00.

«Підрозділи Збройних сил України у зоні АТО забезпечують виконання усіх заходів щодо підтримання режиму тиші по усій лінії розмежування сторін та суворо дотримуються Мінських домовленостей», - сказано у зведенні.

Штаб АТО наголошує на необхідності забезпечення миру та спокою у зв'язку з новорічними і різдвяними святами та підтверджує відданість дотриманню сталого припинення вогню.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі було домовлено про встановлення новорічно-різдвяного перемир’я з опівночі 23 грудня, однак окупанти щодня порушували домовленості.