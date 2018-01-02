"Ігнор російського": ЗМІ дізналися, як у Луганську зустрічали Новий рік

У тимчасово окупованому Луганську деякі місцеві жителі зустрічали Новий рік за київським часом, проігнорувавши звернення президента країни-агресора РФ Володимира Путіна.

Про це LIGA.net розповіли кілька джерел у колишньому обласному центрі.

"Ігнор російського Нового року, чекали нашого. Слава Україні!", - зазначив місцевий житель Сергій, ім'я якого змінено в цілях безпеки.

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Зараз різниця у часі між Києвом і Луганськом становить одну годину.

Лучанка Марина додала, що навіть вдалося зловити одну з українських радіостанцій. "Потім тихо увімкнули наш гімн й загадували бажання. Це головне", - уточнила вона.

За її словами, таких, як вона та її родичі, у місті достатньо. "Інші ж просто пристосувалися або ще вірять, що забере Рашка (Росія - ред.)", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, раніше журналісти показали передноворічний окупований Донецьк, в якому на вивісках натякають на любов до Росії, а ілюмінація міста дуже похмура.