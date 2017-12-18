Любов до Росії та похмура ілюмінація: журналісти показали передноворічний Донецьк (фоторепортаж)

У непідконтрольному Донецьку на центральній площі Леніна почали прикрашати головну новорічну ялинку "ДНР". Станом на 17 грудня на раніше встановленому каркасі зі штучних гілок розподілили гірлянди, а також світяться сніжинки.

Встановлені у сквері біля площі Леніна композиції удень мають похмурий вигляд, передають "Донецкие новости".

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Також новорічні прикраси продовжують з'являтися у вітринах магазинів. Незважаючи на те, що торговельна мережа "Амстор" у Донецьку вимирає, біля основних гіпермаркетів з'явилися їхні традиційні штучні ялини. Правда, як повідомляють донеччани, вперше за багато років не встановили ялинку біля "Амстору" на Щетиніна. "Це знак, отже, "Амстор" точно помер", – прокоментував місцевий житель Віктор.

У різних районах міста відкриваються нові точки продажу ялинок. Роботи зі встановлення центральної новорічної ялинки планується завершити до Дня святого Миколая – 19 грудня, а відкриття заплановане на 22 грудня.

Раніше журналіст Денис Казанський писав, що ЗМІ терористів повідомили про те, що в окупованому Донецьку почали складають власні автобуси. Однак насправді їх виробляють у Росії і переганяють до "ДНР".