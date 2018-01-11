У районі АТО прикордонники виявили в авто списки терористів та символіку "ДНР" (фото, відео)

Прикордонники в районі проведення антитерористичної опреації виявили в автомобілі списки терористів та символіку терористичної організації «ДНР».

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Державна прикордонна служба України.

«Під час поглибленого огляду в багажнику знайдено символіку так званої «ДНР», номерний жетон батальйону «Восток», 5 набоїв «Флобера» та список «військовослужбовців ДНР» із розмірами одягу, позивними і антропометричними даними. Варто сказати, що жетон «Востока» був у коробці з кремом», - йдеться в повідомленні.

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Як пояснила жінка, яка прямувала з Макіївки, речі їй, начебто, не належать, оскільки деякий час назад вона купила цей автомобіль Chery, і знайдені предмети з того часу лежали у транспортному засобі.

«За цим фактом негайно поінформовано Службу безпеки України, Національну поліцію та штаб АТО», - повідомили прикордонники. Наразі триває перевірка.