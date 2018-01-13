В окупованому Докучаєвську з’явилися листівки із вибаченнями за теракт у Волновасі два роки тому (фото)

Сьогодні в окупованому Докучаєвську з’явилися листівки із вибаченням за вбивство 12 людей в результаті обстрілу бойовиками «ДНР» автобуса у Волновасі два роки тому.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook журналіст Андрій Цаплієнко.

«Сьогодні сумна річниця. 13 січня 2015 року терористи розстріляли рейсовий автобус "Златоустівка — Донецьк". Автобус потрапив під вогонь цілої батареї реактивних систем залпового вогню "ГРАД". Батарея стріляла з боку Докучаївська. Окупованого міста. В автобусі загинуло 12 людей, 18 зазнало поранень. Ми пам’ятаємо цей день. Але, виявляється, не тільки ми», – пише журналіст.

За його словами, сьогодні в підконтрольному «ДНР» Докучаєвську з’явились листівки із вибаченнями за цей злочин. «Що це, каяття чи спецоперація? Я маю лише три фотодокази. Але листівок було багато. На стінах «хрущовок», на парканах, на порталах офіційних будівель. Їх бачили на Театральній та Центральній, на Леніна, на Жовтневій та Незалежності», – зазначив Цаплієнко.

Він повідомив, що бойовики поспіхом зривали листівки на вулицях Мельникова, Куйбишева та Свердлова, однак Люди встигли не лише прочитати їх, а й сфотографувати.

«Хто ж ризикував життям, аби розвісити ці листівки? Можливо, проукраїнські партизани на окупованій території. А, можливо, просто звичайні люди. Які довгі роки чекають на повернення України. І пам‘ятають все», – розмірковує журналіст.

При цьому, якщо придивитися, знизу на листівках можна побачити символіку незаконних сепаратистських організацій.