В ІС назвали ім'я зацікавленого у відключенні Vodafone в "ДНР"

У «ДНР» росте невдоволення ситуацією з припиненням роботи мобільного оператора «Водафон», однак це пов'язано з інтересами одного з місцевих чиновників».

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За даними групи "Інформаційний спротив", така ситуація пов'язана з позицією «міністра доходів і зборів ДНР» Олександра Тимофєєва ("Ташкент"), який особисто зацікавлений у відключенні цієї мобільної мережі, оскільки отримує частину прибутку від оператора окупантів «Фенікс».

Як повідомляв УНІАН, зв'язок Vodafone припинився на підконтрольних територіях Донбасу 11 січня. В компанії повідомили про пошкодження оптоволоконного кабелю.

15 січня компанія Vodafone звернулася до всіх відповідальних інстанцій, включаючи Луганську і Донецьку ОДА, СЦКК, СММ ОБСЄ з проханням забезпечити пропуск ремонтних бригад в "сіру зону".

19 січня послуг Vodafone було відновлено на непідконтрольній території Луганської області.

Vodafone - останній оператор, який працював на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Там також немає стаціонарного телефонного зв'язку з підконтрольною Україні територією.