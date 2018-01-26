Бойовики обстріляли позиції ЗСУ біля Авдіївки, поранено військового

Сьогодні окупанти здійснили один обстріл у бік українських захисників.

Внаслідок обстрілу позицій Збройних сил України з боку російсько-окупаційних військ на Донецькому напрямку дістав поранення один український військовий.

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00 26 січня 2018 року.

«Повного дотримання режиму припинення вогню і надалі немає. Сьогодні російсько-окупаційні війська здійснили один обстріл у бік українських захисників», - поінформували у штабі.

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Так, на Донецькому напрямку бойовики вели вогонь по позиціях сил АТО зі стрілецької зброї у передмісті Авдіївки.

«У результаті цього обстрілу зазнав поранення військовослужбовець Збройних сил України. Його оперативно доставлено до військово-медичної установи та надається лікарська допомога», - сказано у зведенні.

Раніше повідомлялося, що вчора бойовики обстріляли ЗСУ із заборонених мінометів, 2 військових були поранені.