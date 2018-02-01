Доба в АТО: бойовики обстріляли мирне населення, один український військовий загинув (відео)

Протягом минулої доби сили агресора продовжили здійснювати вогневі провокації щодо українських оборонців.

За минулу добу, зафіксовано 5 обстрілів оборонних укріплень сил АТО з боку російсько-окупаційних підрозділів.

Унаслідок ворожих обстрілів, загинув український воїн, ще двоє наших оборонців отримали бойові травмування, повідомляє прес-центр штабу АТО.

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"На Луганському напрямку ворог, за темної пори доби, декілька разів з 82-мм мінометів та озброєння БМП вів вогонь по наших позиціях у районі Новоолександрівки, а зі стрілецької зброї - провокував українських захисників біля Станиці Луганської", - йдеться в повідомленні.

"Окрім того, наражаючи на небезпеку цивільне населення, російсько-окупаційні війська підступно обстріляли околиці Кримського. Три міни калібру 120-мм розірвалися на ділянці місцевості у межах цього прифронтового села", - зазначили в штабі АТО.

За попередньою інформацією - потерпілих серед мирного населення немає.

На Донецькому напрямку бойовики зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів обстріляли опорні пункти українських військових у передмісті Авдіївки. На Приазов’ї, зі стрілецької зброї, бойовики порушували перемир’я поблизу Павлополя.