Дата наступного звільнення українських заручників з Донбасу ще не визначена – омбудсмен

Омбудсмен назвала повідомлення про кількість заручників, які будуть звільнені наступного разу, знущанням над родичами, які чекають цього звільнення.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська, яка в ролі експерта бере участь у Мінську у засіданнях робочої підгрупи з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі, заявляє, що дата наступного звільнення українських заручників з Донбасу ще не визначена.

Як передає кореспондент УНІАН, про це омбудсмен повідомила на прес-конференції в Києві.

«Дати поки що немає, дата не визначена і більше того, будь-яка дата, яка сьогодні фігурує в певних інформаційних повідомленнях, це є певним чином, вибачте, знущанням на родичами тих, хто цього дуже чекає. Тому можу сказати, що станом на сьогоднішній день дата не визначена», - сказала Лутковська.

Читайте такожНаступний етап обміну полоненими може відбутися до березня - Кучма

При цьому вона зазначила, що комунікація щодо звільнення заручників є постійною, оскільки засідання ТКГ відбуваються приблизно один раз на два тижні.

Водночас Лутковська попросила використовувати правильну термінологію і наголосила, що «на території, підконтрольній українській владі, немає жодного військового полоненого, а є особи, які знаходяться у місцях позбавлення волі відповідно до рішень українських судів».

«Їм всім пред'явлені обвинувачення, і ці обвинувачення мають логічні завершення в судах, які виносять рішення іменем України», - сказала Лутковська.

Також вона сказала, що мова йде не про обмін, а "про одночасне звільнення осіб, узгоджене в Мінську в рамках засідання гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи".

«Я вас закликаю не визначати питання долі людей математикою», - підкреслила омбудсмен.

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого представник України у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі, колишній президент Леонід Кучма висловив сподівання, що наступний етап обміну заручників, які утримуються на окупованому Донбасі, відбудеться до березня.

31 січня за підсумками засідання в Мінську Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі прес-секретар Кучми Дарка Оліфер заявила, що українська сторона в ТКГ сподівається, що процес звільнення заручників продовжиться.

Своєю чергою перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко повідомила, що українська сторона представила в Мінську пропозиції про звільнення політичних ув'язнених з в'язниць у РФ. Також вона наголосила, що українська сторона представила певні пропозиції щодо звільнення українських заручників, які утримуються на окупованому Донбасі.

29 січня спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер заявив, що передав помічнику президента Росії Владиславу Суркову імена деяких українських заручників, які необхідно включити в подальший обмін заручників.