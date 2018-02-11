В окупованому Луганську боєприпаси валяються прямо посеред вулиці – ІС

Місцеві жителі знаходять боєприпаси прямо на вулиці, що несе загрозу населенню.

У Луганську останнім часом стала нормою ситуація, коли будь-який житель, включаючи дітей, може виявити на тротуарі або в кущах боєприпаси, що спокійно лежать.

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Як повідомляє група «Інформаційний спротив», в деяких випадках громадяни їх здають «правоохоронцям», як, наприклад, жителька Луганська, яка виявила гранату в районі вулиці Гостра Могила.

Не менш «пощастило» ще одному луганчанини, який також на поточному тижні, на кварталі Шевченко знайшов прямо на вулиці 43 патрони калібру 9 мм. «В даному випадку він також здав боєприпаси, при цьому, залишається тільки здогадуватися, про яку кількість таких «знахідок» не розповідають, і яку вони несуть в собі потенційну загрозу населенню окупованих територій», – йдеться в повідомленні ІС.