Росіяни не очікували таких потужних обстрілів з боку ЗСУ, ситуація на передовій їх засмучує.

Російські окупанти незадоволені ситуацією на фронті. Рашисти, які приїхали в Україну, скаржаться на стару техніку, на якій їм доводиться воювати. Окрім цього, окупанти не очікували настільки потужних обстрілів з боку ЗСУ.

Про це свідчить перехоплена розмова росіян, яку опублікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Окупанти обговорювали ситуацію на передовій та скаржилися, що у них замало людей. Рашисти також незадоволені технікою, адже вона не працює та дуже стара:

"Або їде і не стріляє, або стріляє і не їде... У нас тут троє людей чергує цілий день. Нікому ані поспати. Якби було так, що тут одні, там інші. А так виходить ці втрьох всю ніч чергують, а там вчотирьох. Зранку вийшли, як почали по нас (стріляти) з АГС (автоматичний станковий гранатомет).Спочатку раз в поле лягло, потім ближче-ближче. "Транзити" якісь катались. Вони не тільки нас, вони ще когось там (обстріляли)".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Херсонщині окупанти б’ються поміж собою за розподіл територій та влади.

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