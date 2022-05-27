За даними Reuters, США застерігають Україну від обстрілів російської території.

США попередили Київ про небезпеку ударів з українського боку по території Росії, особливо "вглиб" країни-агресора, оскільки це несе в собі ризики ескалації.

Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела.

Як зазначається, побоювання у представників Вашингтона викликає використання для цього Україною озброєння, що поставляється Заходом.

"У нас є побоювання з приводу ескалації, і водночас ми не хочемо встановлювати географічні обмеження або занадто пов'язувати їм (Україні, - ред.) руки у використанні того, що ми їм даємо", - розповів один зі співрозмовників.

Інше джерело зазначило, що у США і України є взаємне розуміння того, якою мірою Київ може використовувати поставляється йому озброєння.

"До теперішнього моменту у нас є спільне розуміння кордонів", - підкреслив він.

Раніше подібні побоювання озвучив радник глави ОП Олексій Арестович. За його словами, Захід не поспішає передавати Україні далекобійне озброєння, щоб тим самим "не злити Путіна".

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, між країнами НАТО є неформальні домовленості щодо утримання від поставок в Україну деяких видів озброєння. Це пов'язано з ризиком прямої військової конфронтації з Росією, який в Альянсі хочуть мінімізувати.