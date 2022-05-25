Глава МЗС заявив, що Україні потрібні реактивні системи залпового вогню якомога скоріше.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що без отримання реактивних систем залпового вогню MLRS Україна не зможе звільнити Херсон, а ситуація на Донбасі ще більше погіршиться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав під час участі у сесії Всесвітнього економічного форуму "Україна та ЄС: виграють усі" у Давосі.

Зокрема, у нього запитали, які Україні потрібні найголовніші види озброєння і якими мають бути часові рамки для постачання цього озброєння.

Глава МЗС наголосив, що Україні потрібні реактивні системи залпового вогню якомога скоріше.

"Є різні типи озброєння, які повинні постачатися, і є певний графік, час для постачань. Ситуація з постачанням зброї зараз набагато краща у порівнянні з тим, що було місяць тому. Сполучені Штати заслуговують на повагу за те, що зібрали групу "Рамштайн" і координацію усіх зусиль", - наголосив Кулеба.

При цьому міністр сказав, що після проведення близько десяти двосторонніх зустрічей у кулуарах форуму у Давосі стало зрозумілим, що проблема полягає у тому, що інші країни покладаються на США.

"Коли я кажу декому: я знаю, що ви маєте реактивні системи залпового вогню, вони вкрай необхідні, надайте їх нам. Перше питання у відповідь, яке мені задають: чи американці вам не надали їх вже? Тож, це тягар бути лідером. Усі дивляться на вас. Тому Вашингтон повинен дотримати обіцянки і забезпечити нас реактивними системами залпового вогню якомога скоріше, інші послідують", - наголосив Кулеба.

"Якщо ми не отримаємо реактивні системи залпового вогню якомога скоріше, ситуація на Донбасі стане ще гіршою, аніж вона є зараз. Я не хочу, щоби усі мали відчуття, що усе більш-менш добре з війною. Ситуація на Донбасі є надзвичайно поганою. Деякі села вже не існують, фізично, оскільки вони в руїнах. Якщо ми не отримаємо реактивні системи залпового вогню, ми не зможемо звільнити Херсон, і є люди, які чекають на звільнення. Ми не можемо дозволити, аби Росія залишалася у Херсоні. Оскільки якщо вони залишаться, вони матимуть стратегічну позицію створювати загрозу центральній Україні, але також південно-західній Україні в напрямку Одеси, і вони продовжать красти наше зерно", - сказав Кулеба.

Міністр наголосив, що реактивні системи залпового вогню - це ключ до перемін у війні.

Також він сказав, що проходить час від моменту, коли з'являється оголошення про постачання відповідного озброєння, до моменту, коли воно буде застосовуватися на полі бою. За словами Кулеби, поки проходить час, коли необхідне озброєння опиняється на лінії фронту, українські солдати втрачають свої життя, бо інші солдати мають навчитися користуватися цим озброєнням.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині відбулася зустріч міністрів оборони майже 40 країн, під час якої було започатковано колективну групу підтримки України, мета якої - задовольнити оборонні потреби української армії.

23 травня відбулася друга зустріч керівників оборонних відомств декількох десятків країн.

За результатами зустрічі міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що країни планують надати Україні протикорабельні ракети Harpoon, реактивні системи, танки і боєприпаси.

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