Організація розраховує отримати більш регулярний доступ до військовополонених.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) отримав доступ до українців, взятих росіянами в полон.

Як сповіщають у МКЧХ, минулого тижня був один дводенний візит до українських військовополонених, а цього тижня — ще один.

Повідомляється, що команди МКЧХ змогли передати полоненим книги, засоби особистої гігієни, ковдри і теплий одяг. Також змогли передати короткі повідомлення від полонених їхнім родичам.

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"Ці візити є важливим кроком вперед для збереження людства в умовах жорстокості міжнародного збройного конфлікту. Ми маємо можливість перевірити, як поводяться з військовополоненими, і переконатися, що їхні сім'ї отримують оновлену інформацію. Очікую, що ці відвідування призведуть до того, що доступ до всіх військовополонених стане більш регулярним", – заявила президентка МКЧХ Мір’яна Споляріч-Еггер.

У МКЧХ наголосили, що право організації на регулярне відвідування військовополонених захищено третьою Женевською конвенцією. Там акцентували, що представникам МКЧХ має бути наданий безперешкодний доступ для повторних і приватних зустрічей з усіма військовополоненими, де б вони не утримувалися.

Організація уникнула згадки про те, якою із сторін блокується доступ до військовополонених. Які саме об'єкти, на яких росіяни утримують полонених, були відвідані, також не інформують.

МКЧХ та українські військовополонені в Оленівці (окупована частина Донецької області)

У липні на території колишньої виправної колонії Оленівці стався вибух. Було зруйновано будівлю, де окупантами утримувалися виведені з заводу "Азовсталь" українські військовополонені. Повідомлялося про 50 загиблих. Українська сторона так і не отримала офіційних відповідей від Росії щодо списків загиблих і поранених в результаті теракту.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк звинувачував МКЧХ в тому, що організація відмовчується, поки Росія морить голодом, катує і вбиває українських полонених.

13 жовтня Україна висунула ультиматум Міжнародному комітету Червоного Хреста. Організації дали три дні для направлення місії в колонію в окупованій Оленівці. 14 жовтня організація заявила, що "розділяє розчарування" від того, що у неї немає доступу до українських військовополонених.

15 жовтня нова президентка МКЧХ Мір’яна Споляріч-Еггер заявила, що Червоний Хрест продовжуватиме вимагати отримання доступу до українських військовополонених в Оленівці.

17 жовтня стало відомо, що в МКЧХ проігнорували заклик України приєднатися до української делегації при спробі відвідати Оленівку.

Згодом глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна не бачить готовності МКЧХ працювати над захистом українських полонених.

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