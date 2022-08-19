Міжнародні організації, Міжнародний комітет Червоного Хреста відмовчуються, коли Росія українських полонених морить голодом, катує, вбиває.
Як повідомляє Офіс президента України, про це сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю інтернет-виданню Wirtualna Polska.
Він нагадав, що Міжнародний комітет Червоного Хреста, який виступає посередником у всіх збройних конфліктах і має забезпечити дотримання міжнародних конвенцій, не реагує на вбивство Росією українських військовополонених в окупованій Оленівці на Донеччині.
"Ми знаємо, як Росія ставиться до українських полонених – морить голодом, не надає медичної допомоги. На жаль, ми не можемо на це вплинути, бо ніхто нам цього не дозволить. Але для цього й існують міжнародні організації. Вони повинні вимагати доступу до бранців. Вони повинні бити на сполох, що Росія знущається, ґвалтує та вбиває. Але ці організації залишаються пасивними, вони мовчать. Червоний Хрест не є винятком", – сказав Подоляк.
На його думку, в окупованій Оленівці росіяни хотіли приховати сліди тортур, яким піддавали "азовців", а, звинувативши Україну в обстрілах колонії, росіяни прагнули підірвати довіру до України й показати, що міжнародні конвенції порушують не лише вони.
"Ми знаємо, що ні ракетного обстрілу, ні артобстрілу там не було. Вибух стався всередині будівлі. За два дні до цього туди поселили військовополонених. З кількох тисяч людей у колонії постраждали лише вони. Це була навмисна страта", – заявив радник керівника Офісу президента.
Подоляк зазначає, що терор – це військова стратегія Росії. "У соцмережах весь час публікують відео катувань та жорстокого поводження з українськими військовими. Росіяни стріляють по мікрорайонах наших міст. Харків, Миколаїв, Одеса, Київ... Хочуть навести паніку", – додав він. За його словами, таким чином росіяни прагнуть залякати українців, зокрема захисників нашої держави. При цьому наголосив, що ефект від таких дій протилежний- українці гуртуються в боротьбі з ворогом.
"Вони сподіваються, що наше суспільство, налякане жорстокою війною, почне схилятися до її завершення на російських умовах. У Кремлі не розуміють, що таке Україна, хто такі українці. Ми прекрасно усвідомлюємо, що залишити навіть шматок землі під російською окупацією – це гарантована війна для наступних поколінь. Нам це не потрібно. Ми хочемо жити в мирі", – наголосив він. При цьому Подоляк додав, що це можливо лише у разі перемоги над Росією.
Як повідомляв УНІАН, раніше ГУР повідомило, що на День Незалежності України, 24 серпня, російські окупанти планують провести в тимчасово окупованому Маріуполі показове "судилище" над полоненими захисниками "Азовсталі".
Росіяни можуть завдати по приміщенню точкового ракетного удару, звинувативши у цьому Україну.