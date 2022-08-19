Терор – це військова стратегія Росії.

Міжнародні організації, Міжнародний комітет Червоного Хреста відмовчуються, коли Росія українських полонених морить голодом, катує, вбиває.

Як повідомляє Офіс президента України, про це сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю інтернет-виданню Wirtualna Polska.

Він нагадав, що Міжнародний комітет Червоного Хреста, який виступає посередником у всіх збройних конфліктах і має забезпечити дотримання міжнародних конвенцій, не реагує на вбивство Росією українських військовополонених в окупованій Оленівці на Донеччині.

"Ми знаємо, як Росія ставиться до українських полонених – морить голодом, не надає медичної допомоги. На жаль, ми не можемо на це вплинути, бо ніхто нам цього не дозволить. Але для цього й існують міжнародні організації. Вони повинні вимагати доступу до бранців. Вони повинні бити на сполох, що Росія знущається, ґвалтує та вбиває. Але ці організації залишаються пасивними, вони мовчать. Червоний Хрест не є винятком", – сказав Подоляк.

На його думку, в окупованій Оленівці росіяни хотіли приховати сліди тортур, яким піддавали "азовців", а, звинувативши Україну в обстрілах колонії, росіяни прагнули підірвати довіру до України й показати, що міжнародні конвенції порушують не лише вони.

"Ми знаємо, що ні ракетного обстрілу, ні артобстрілу там не було. Вибух стався всередині будівлі. За два дні до цього туди поселили військовополонених. З кількох тисяч людей у колонії постраждали лише вони. Це була навмисна страта", – заявив радник керівника Офісу президента.

Подоляк зазначає, що терор – це військова стратегія Росії. "У соцмережах весь час публікують відео катувань та жорстокого поводження з українськими військовими. Росіяни стріляють по мікрорайонах наших міст. Харків, Миколаїв, Одеса, Київ... Хочуть навести паніку", – додав він. За його словами, таким чином росіяни прагнуть залякати українців, зокрема захисників нашої держави. При цьому наголосив, що ефект від таких дій протилежний- українці гуртуються в боротьбі з ворогом.

"Вони сподіваються, що наше суспільство, налякане жорстокою війною, почне схилятися до її завершення на російських умовах. У Кремлі не розуміють, що таке Україна, хто такі українці. Ми прекрасно усвідомлюємо, що залишити навіть шматок землі під російською окупацією – це гарантована війна для наступних поколінь. Нам це не потрібно. Ми хочемо жити в мирі", – наголосив він. При цьому Подоляк додав, що це можливо лише у разі перемоги над Росією.

Як повідомляв УНІАН, раніше ГУР повідомило, що на День Незалежності України, 24 серпня, російські окупанти планують провести в тимчасово окупованому Маріуполі показове "судилище" над полоненими захисниками "Азовсталі".

Росіяни можуть завдати по приміщенню точкового ракетного удару, звинувативши у цьому Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: