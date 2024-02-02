Вони опублікували знімки.

Партизанський рух українців і кримських татар "Атеш" провів комплексну розвідку аеродрому "Саки" в окупованому росіянами Криму.

Знімки "Сакського аеродрому" в селищі Новофедорівка вони опублікували у своєму Telegram-каналі. "На момент розвідки зафіксовано приблизно 10 винищувачів Су-30, що підкреслюють важливість аеродрому як платформи для повітряних операцій", - йдеться в повідомленні.

Також вони зафіксували місця розміщення засобів протиповітряної оборони та радіолокаційної станції типу "Каста-2е2". Вони відзначають, що це говорить про високий рівень захисту аеродрому. Цю та іншу інформацію партизани передали Силам оборони України.

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Що відомо про аеродром Саки:

З цього аеродрому під час ракетних обстрілів України злітають російські винищувачі та бомбардувальники. За час повномасштабної війни на нього також було здійснено кілька атак.

6 січня командувач повітряними силами ЗСУ повідомив про нанесення успішного удару по аеродрому. Він пожартував, що тепер Україна залишилася без одного пункту управління в Криму.

Пізніше стало відомо, що під час цього удару було ліквідовано заступника командира 43 окремого морського штурмового авіаційного полку РФ Олександр Чорнобривого.

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