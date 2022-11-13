Аналітики зазначили, що Україні важливо використати період, коли РФ найменше здатна проводити наземні операції – до появи нових підрозділів, щоб зафіксувати переваги ЗСУ.

Російська армія погано оснащена та погано підготовлена для війни в зимових умовах, тому, на думку західних аналітиків, росіяни проситимуть перемир'я, але не відмовляться від своїх планів знищення України.

На думку експерів, зимова пауза може тривати до півроку. Тому очікується, що зміниться тактика: РФ, ймовірно, посилить атаки на інфраструктуру, щоб тероризувати українців, українці обстрілюватимуть російські цілі на окупованих територіях, передає Голос Америки.

Заступник міністра оборони США зі стратегічних питань Колін Каль зазначив, що дощі та сніг "ускладнять широкомасштабні наступальні дії", тому очікується, що "обидві сторони будуть обмінюватися артилерійським вогнем". Каль додав, що "росіяни, схоже, мають намір продовжувати обстрілювати українську цивільну інфраструктуру крилатими ракетами та іранськими безпілотниками".

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Аналітики з британського Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI) у своєму дослідженні погодились з цією оцінкою. Вони вважають, що Росія намагатиметься спрямувати зусилля України на захист тилу, замість того, щоб просуватися на фронті.

"Для Росії з деморалізованими силами та погано підготовленими позиціями зима, ймовірно, призведе до подальшого падіння бойового духу та значних втрат від поранень", – вважають аналітики Королівського інституту.

Тому, на їхню думку, Кремлю було б дуже вигідно, щоб український наступ уповільнився, чи зупинився до весни, бо йому потрібен час для підготовки новобранців. При цьому аналітики з RUSI вважають, що Кремль не відмовлятиметься від своїх планів щодо знищення України.

Тож, на думку експертів, не в інтересах України відмовлятися від наступу цієї зими. Для українців, яких росіяни систематично знищують не лише фізично, але і намагаються ліквідувати і культурно як націю, цей конфлікт залишається екзистенційним, підкреслили британські аналітики.

"Але також важливо використати період, коли Росія найменше здатна проводити наземні операції – до появи нових підрозділів – щоб зафіксувати переваги Збройних сил України та навчити нові підрозділи", – зазначили британські експерти і додали, що час потрібний для підготовки українських військових до нового наступу, ймовірно, у лютому.

Вони також підкреслили, що гуманітарні проблеми не повинні відволікати Захід від постачання зброї Україні.

Для цього, на думку британських аналітиків, Кремль також намагатиметься збільшити енергетичну залежність українців від західних партнерів, а потім використовуватиме дефіцит енергоресурсів у Європі та економічні труднощі, що переживає населення західних країн для того, щоб переконати західну громадськість перестати підтримувати українців, адже гроші потрібні на внутрішні справи.

Насправді і Україна, і Європа, зазначили британські аналітики, мають ті самі больові точки, через які росіяни на них тиснуть, "і в цьому сенсі російський наратив, що передбачає різницю між ситуацією всередині країни і за кордоном, є хибною дихотомією, спрямованою на поляризацію думок".

Тому британські аналітики вважають, що партнери України мають максимально надати гуманітарну допомогу населенню України та біженцям протягом зими.

Звільнення Херсона

11 листопада 2022 року українські захисники зайшли в Херсон. Того ж дня президент України Володимир Зеленський підтвердив деокупацію Херсона. Повідомлялося, що звільнено від російських окупантів і правобережжя Херсонської області.

Екс-командувач військ США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес прогнозує, що після звільнення Херсона від окупантів українські військові зможуть завдавати ударів з HIMARS по позиціях росіян на підступах до Криму.

Голова Українського Центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан вважає, що внаслідок виходу на правий берег Дніпра на Херсонщині українські сили оборони отримали політичні, військові та моральні переваги.

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