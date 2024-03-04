Американські F-35 сканують територію України, щоб визначити точне місце розташування російського ППО.

Міністр оборони Сінгапуру Нг Енг Хен заявив, що американські F-35 беруть активну участь у місіях над територією України. Метою цих місій є визначення точного місця розташування російських зенітно-ракетних комплексів.

"Під час недавніх дій Сполучені Штати мобілізували свої F-35 для виявлення розміщення російських зенітно-ракетних систем на території України. Зібрані розвіддані згодом поширюються в країнах НАТО", - цитує главу військового відомства Сінгапуру bulgarianmilitary.com.

Портал нагадує, що про подібний випадок використання F-35 на підтримку України повідомлялося у квітні минулого року. Тоді американський пілот розповів, що пілотований ним F-35 використовували для визначення місця розташування російської системи С-300, дислокованої недалеко від білорусько-українського кордону.

Відео дня

Зазначається, що джерело військового міністерства Сінгапуру описує цей літак як "радіоелектронний пилосос", передовий інструмент, здатний збирати величезну кількість інформації.

"Названі військовим відомством радіоелектронними "пилососами", F-35 оснащені найсучаснішим обладнанням, що допомагає збирати різноманітні розвідувальні дані. Сюди входять радар AFAR APG-81, система радіоелектронної боротьби AN/ASQ-239 і електрооптична система EOTS. Простіше кажучи, F-35 - це додатковий компонент, який було додано до складної мережі платформ і датчиків, що наразі використовуються західними країнами на чолі зі США для надання Україні важливої розвідувальної інформації", - йдеться в публікації.

Незважаючи на розширені можливості F-35, що дають йому змогу виявляти та ідентифікувати системи противника, бувають ситуації, коли цей функціонал не завжди дає результат. Зокрема, під час минулого такого інциденту пілот F-35 не зміг виявити установку С-300. Тоді він стверджував, що це пов'язано з тим, що російська ППО перебуває в "режимі бойового резерву" - доволі незвичному режимі, в якому радари С-300 залишаються пасивними, тим самим збираючи дані, не випромінюючи їх.

F-35 для України

Нагадаємо, раніше експерти дійшли висновку, що Україні не слід розраховувати на постачання F-35. Серед причин цього називають велику ціну винищувача, яка майже вдвічі перевищує вартість F-16.

Тож на думку аналітиків, американські платники податків навряд чи підтримають передачу новітніх літаків.

Вас також можуть зацікавити новини: