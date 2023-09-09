Дослідники враховують тільки відомості про загибель військовослужбовців з відкритих джерел і стверджують, що реальне число загиблих значно вище.

До 8 вересня 2023 року на війні в Україні загинули як мінімум 31 665 російських військових. Про це свідчить спільне дослідження журналістів "Медіазони" та "Бі-бі-сі", а також команди волонтерів.

Дослідники враховують тільки відомості про загибель військовослужбовців з відкритих джерел і стверджують, що реальне число загиблих значно вище. Сюди включені повідомлення від родичів, публікації в регіональних ЗМІ та офіційні заяви місцевої влади.

З 25 серпня поточного року до списку загиблих додалося понад 900 осіб. Більшу частину втрат як і раніше складають ув'язнені, але їх число збільшується повільніше, ніж в першому півріччі.

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У список учасників війни в званні від підполковника і вище були включені шість чоловік. Серед них два співробітники МВС. Ще два підполковники командували підрозділами, сформованими з мобілізованих військовослужбовців. В цілому в списку високопоставлених офіцерів, загиблих на війні, налічується 295 осіб.

Втрати РФ в Україні - дані Генштабу

Збройні Сили України вже 562 дні захищають українців від повномасштабної війни РФ. За минулу добу сили оборони ліквідували ще 640 окупантів. Як повідомляє Генштаб, загальні бойові втрати противника станом на ранок 8 вересня орієнтовно склали близько 267 540 чоловік.

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