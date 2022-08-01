Втрати України вони оцінюють у 1388 одиниць техніки.

Росія з початку вторгнення в Україну втратила щонайменше 5020 одиниць військової техніки.

Про це повідомляє аналітичний проект Oryx, який збирає інформацію про військові втрати сторін в ході війни тільки за візуально підтвердженими даними.

За останніми даними, Росія втратила 5020 одиниць техніки, з них 3202 знищено, 103 пошкоджено, 323 кинуто і 1392 захоплено.

РФ втратила 916 танків (556 з них були знищені, 277 захоплені), 507 бойових броньованих машин (334 знищені, 132 захоплені) і 987 бойових машин піхоти (644 знищені, 254 захоплені).

Втрати України аналітики оцінюють в 1388 одиниць техніки, у тому числі 232 танків (110 знищені, 108 захоплені), 116 бойових броньованих машин (56 знищені, 57 захоплені) і 173 бойових машин піхоти (101 знищена, 58 захоплені).

Раніше військовий експерт розповів, скільки танків залишилося у Росії на полі бою.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомляють, що станом на 30 липня українські військовослужбовці ліквідували близько 40 670 російських окупантів. Також знищено велику кількість техніки.

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