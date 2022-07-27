Тим часом Україна поповнює свій арсенал за допомогою поставок та трофеїв.

Кількість українських та російських танків, які беруть участь у бойових діях, майже зрівнялася.

Про це у розмові з ТСН розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Дивіться, у російської армії в оперативному складі Збройних сил було більше 3500 танків, з яких ми майже половину вже знищили. На території України воюють близько 500-600 танків. У бойовому складі Збройних сил України приблизно стільки ж - десь 500-600 машин. І ми за рахунок регулярних великих партій поставок вирівнюємо цю кількість", – сказав експерт.

Жданов нагадав, що наприкінці травня Україна отримала 230 бойових машин, а наразі очікує ще 236 танків. Крім того, у наших військових є трофейна техніка російських окупантів.

"Ми за рахунок таких партій тримаємо паритет кількості машин, які приймають участь у бойових діях", - відзначив він.

Раніше повідомлялося, що Польща передала Україні бойові танки Twardy. Також раніше Збройні сили України отримали від Польщі понад 200 танків Т-72.

Днями міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що зараз Україна веде переговори з однією з країн Європи про постачання німецьких бойових танків Leopard.

У червні видання El Pais повідомляло, що Іспанія готова поставити Україні зенітно-ракетні комплекси та бойові танки Leopard 2A4.

Вас також можуть зацікавити новини: