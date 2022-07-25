На території бази помітили не менш як 300 пошкоджених машин.

У Бєлгородській області - всього в 10 км від України - російські війська облаштували базу з ремонту військової техніки.

Про це йдеться у звіті британської розвідки.

На території бази помітили не менш як 300 пошкоджених машин, включаючи основні бойові танки, бронетранспортери та вантажівки загального призначення.

"Крім добре задокументованих кадрових проблем, Росія, ймовірно, продовжує боротися за евакуацію і ремонт тисяч бойових машин, які були пошкоджені в ході бойових дій на Україні", - пояснюють аналітики.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни, як і раніше, зосередилися на захопленні Донбасу. Хоча британська розвідка зауважує, що наразі противник веде маломасштабні наступи з "мінімальними" успіхами.

24 липня ворог здійснив обмежені наземні атаки на північний захід від Слов'янська, на схід від Сіверська і на південь від Бахмута, обмежені наземні атаки на Херсонщині.

За даними Інституту вивчення війни, російські війська сподіваються закріпитися на північному березі Вуглегірського водосховища. Попередні спроби росіян просунутися з півдня від Бахмута були значною мірою зупинені водними особливостями в районі Світлодарська.

Інститут вивчення війни пише, що за останній тиждень ЗСУ пошкодили всі три контрольовані Росією мости, які ведуть до Херсона.

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