Військовий пройшов найгарячіші точки на Донбасі, зокрема Дебальцеве.

У понеділок, 6 березня 2023 року, під Бахмутом Донецької області загинув командир аеромобільного батальйону львівських десантників майор Луканюк Андрій Валерійович. Військовому було 34 роки.

"З сумом повідомляємо, що 6 березня під час виконання бойового завдання у населеному пункті Часів Яр Бахмутського району Донецької області внаслідок ворожого артилерійського обстрілу КСП аеромобільного батальйону загинув командир аеромобільного батальйону майор Луканюк Андрій Валерійович. 34-річний Андрій Луканюк родом із села Годи-Добровідка Коломийського району на Івано-Франківщині", – повідомляється на сторінці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що загиблий військовий із 2013 року брав активну участь у формуванні 3-ої батальйонної тактичної групи 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Він пройшов найгарячіші точки на Донбасі, зокрема Дебальцеве.

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"З 2014 року виконував бойові завдання на посаді командира роти. Брав участь у боях за Луганський аеропорт, Дебальцеве, Красногорівку, Широкине. У 2022 році майор Андрій Луканюк очолив аеромобільний батальйон 80 окремої десантно-штурмової бригади. Андрій Валерійович був офіцером якого поважали, він був справжнім прикладом військової доблесті та слави. Вимогливий та справедливий. Висловлюємо щирі співчуття родині. Схиляємо голови у великій скорботі", – йдеться у повідомленні.

Загибель військових під Бахмутом

Під Бахмутом загинув легендарний військовий "Да Вінчі". Герой України Дмитро Коцюбайло очолював власний підрозділ "Вовки да Вінчі". Він віддав своє життя у бою за Україну 7 березня 2023 року.

Напередодні стало відомо, що під час битви за Бахмут Донецької області загинув весь танковий екіпаж 93-тьої ОМБр "Холодний Яр". Віддали життя Андрій Мельник (водій-механік), Віталій Кобець (командир екіпажу, позивний "Тяпа") та Сергій Леонтьєв (навідник).

3 березня під Бахмутом загинула бойова медикиня 93-ї бригади "Холодний Яр" Яна Рихліцька. Трагедія сталася під час евакуації поранених військовослужбовців.

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