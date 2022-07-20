Також в Україну прямує нова партія потужного озброєння.

Міністр оборони США Ллойд Остін похвалив українських військових за їхнє вміння швидко вчитися управлятися з сучасним озброєнням. Також він розповів про те, яка зброя відправилася Україні.

Про це Остін розказав на пресконференції.

"Ми на сьогодні надали вже 12 HIMARS, ще додаємо 4 і разом буде 16 HIMARS... 2 ППО NASAMS також буде надано Україні найближчим часом... Ми контактуємо з паном Резніковим й головою Генштабу щотижня, ми чуємо про ситуацію на полі бою, слухаємо їх аналіз і надаємо їм усі необхідні потужності. Ми можемо надавати оборонні системи – це одне питання. Інше питання – це навчання військових, аби вони правильно користувалися цими установками. Це дуже сучасні системи, дуже точні. Тому важливо правильно їх застосовувати на полі бою", - зазначив Остін.

Після цього він зробив комплімент захисникам України.

"Важливо, щоб українці мали гарний вишкіл, тому продовжуються навчання в різних локаціях... Я аплодую стоячи українцям, які дуже швидко вчаться, як користуватися та підтримувати робочі установки, які вони отримали", - додав Остін.

Раніше повідомлялося, що США дадуть для ЗСУ ще 4 HIMARS.

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