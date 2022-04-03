Радник президента України Олексій Арестович отримав підвищення.

Радник президента України Олексій Арестович повідомив, що йому було надано військове звання підполковника.

Про це він написав у себе в Facebook.

"...варто було на декілька днів відлучитися", - підписав жартома фото Арестович.

У коментарях до публікації Арестовича кинулися вітати з цим підвищенням.

"Це за чергову Чорнобаївку?", "Я думав, що вже давно генерал", "Вітаю! Ви це заслужили по праву", - пишуть користувачі соцмережі.

Олексій Арестович: кар'єра

Арестович - випускник Одеського інституту сухопутних військ, має диплом військового перекладача.

З 1994 по 2005 працював у Головному управлінні розвідки.

Арестович також займався акторською і блогерською діяльностями. Вивчав теологію в київському інституті святого Томи Аквінського.

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