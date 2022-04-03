Олексій Арестович / фото скріншот
Радник президента України Олексій Арестович повідомив, що йому було надано військове звання підполковника.
Про це він написав у себе в Facebook.
"...варто було на декілька днів відлучитися", - підписав жартома фото Арестович.
У коментарях до публікації Арестовича кинулися вітати з цим підвищенням.
"Це за чергову Чорнобаївку?", "Я думав, що вже давно генерал", "Вітаю! Ви це заслужили по праву", - пишуть користувачі соцмережі.
Олексій Арестович: кар'єра
- Арестович - випускник Одеського інституту сухопутних військ, має диплом військового перекладача.
- З 1994 по 2005 працював у Головному управлінні розвідки.
- Арестович також займався акторською і блогерською діяльностями. Вивчав теологію в київському інституті святого Томи Аквінського.