Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович закликав не дегуманізувати ворога.
Про це він сказав у своєму відеозверненні, розміщеному в Telegram-каналі ОП України.
"Хочу до вас звернутися з проханням: не треба дегуманізувати ворога. Заклики до знущань над полоненими, ударів або знищення цивільного населення Російської Федерації та країн, які її підтримують, зокрема Білорусі, неприпустимі", – сказав військовий спікер ОП.
Головний "заспокоювач" українців нагадав, що ми залишаємося європейською країною з європейською армією.
"І ми з вами не варвари. Ми – цивілізація, яка веде війну з варварами", – додав Арестович.
Збройні сили України вже майже місяць відбиваються від російських окупантів. І роблять це ефективно. Ворог розгублений, адже не очікував такого опору від українського народу.
Втрати російських окупаційних сил у живій силі за час війни вже становлять близько 15,3 тис. осіб. Також з 24 лютого українськими військовими збито 99 літаків і 123 вертольоти.