Він наголошує, що "ми – цивілізація, яка веде боротьбу з варварами".

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович закликав не дегуманізувати ворога.

Про це він сказав у своєму відеозверненні, розміщеному в Telegram-каналі ОП України.

"Хочу до вас звернутися з проханням: не треба дегуманізувати ворога. Заклики до знущань над полоненими, ударів або знищення цивільного населення Російської Федерації та країн, які її підтримують, зокрема Білорусі, неприпустимі", – сказав військовий спікер ОП.

Головний "заспокоювач" українців нагадав, що ми залишаємося європейською країною з європейською армією.

"І ми з вами не варвари. Ми – цивілізація, яка веде війну з варварами", – додав Арестович.

Збройні сили України вже майже місяць відбиваються від російських окупантів. І роблять це ефективно. Ворог розгублений, адже не очікував такого опору від українського народу.

Втрати російських окупаційних сил у живій силі за час війни вже становлять близько 15,3 тис. осіб. Також з 24 лютого українськими військовими збито 99 літаків і 123 вертольоти.

Вас також можуть зацікавити новини: