Також з 24 лютого українськими військовими збито 99 літаків і 123 вертольоти.

Втрата російських окупаційних сил у живій силі за час війни вже становлять близько 15,3 тис. осіб.

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України в Facebook.

Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 22 березня особового складу - близько 15,3 тис. осіб.

Також з початку війни окупанти втратили 509 танків, 1 тис.556 бойових броньованих машин, 252 артилерійських систем, 80 реактивних систем залпового вогню, 45 засобів ППО, 99 літаків, 123 вертольотів, 1 тис. одиниць автомобільної техніки, 3 одиниці кораблів/катерів, 70 цистерн з ПММ, 35 БПЛА оперативно-тактичного рівня і 15 одиниць спецтехніки.

Війна проти України: