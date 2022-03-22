Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 22 березня особового складу - близько 15,3 тис. осіб / facebook.com / GeneralStaff.ua
Втрата російських окупаційних сил у живій силі за час війни вже становлять близько 15,3 тис. осіб.
Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України в Facebook.
Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 22 березня особового складу - близько 15,3 тис. осіб.
Також з початку війни окупанти втратили 509 танків, 1 тис.556 бойових броньованих машин, 252 артилерійських систем, 80 реактивних систем залпового вогню, 45 засобів ППО, 99 літаків, 123 вертольотів, 1 тис. одиниць автомобільної техніки, 3 одиниці кораблів/катерів, 70 цистерн з ПММ, 35 БПЛА оперативно-тактичного рівня і 15 одиниць спецтехніки.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ почала бомбити українські міста. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 13 березня Росія через санкції позбулася доступу до половини своїх золотовалютних резервів.
- Станом на 14 березня 209 компаній повністю пішли з російського ринку і припинили взаємодію з російськими партнерами, 378 обмежили роботу частково.
- Станом на 17 березня в Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 411 закладів освіти, 36 закладів охорони здоров'я, 1600 житлових будинків, 26 заводів та їх склади, 15 аеропортів, 6 ТЕС/ГЕС тощо. Крім того, втрачено понад 15 тисяч кілометрів автомобільних доріг, 5 тисяч кілометрів залізничних колій, зруйновано/виведено з ладу 15 аеропортів, 350 мостів та мостових переходів тощо.
- Станом на 17 березня загальна сума збитків, завданих Україні Росією становила 62,6 млрд дол.