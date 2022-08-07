Так, в район Токмака за два дні перекинули 3-4 батальйонно-тактичних груп.

На Запорізький напрямок окупанти перекинули нові підрозділи, зараз в регіоні ситуація напружена.

У район Токмака за два дні перекинули 3-4 батальйонно-тактичних груп. Про це в ефірі "Фейгін Live" заявив радник глави ОП Олексій Арестович.

"Є думка, що вони готують наступ, з іншого боку – що готуються до оборони. Але є угруповання в районі Нової Каховки, досить серйозне. Йдеться про 10-15 БТГ. Питання, куди їх кинуть - на посилення Херсонського або Запорізького напрямку", - зазначає Арестович.

Нагадаємо, Арестович пояснив, чому Кремль так ненавидить "Азов". Зараз російський режим намагається виставити азовців покинутими і відданими Україною.

Як писав УНІАН, в ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії в смт Оленівка Донецької області прогримів вибух. Було знищено будівлю, в якій утримувалися українські військовополонені.

Росія відразу ж звинуватила в події Збройні Сили України.

Україна заявила, що вибух в Оленівці був терористичним актом, з метою приховати військові злочини РФ, дискредитувати ЗСУ та зірвати поставки Західної зброї.

За даними української розвідки, теракт скоїли найманці зі складу ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою її власника Євгена Пригожина.

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