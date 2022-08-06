Президент подякував українським військовим, які "надзвичайними зусиллями стримують ворога", та партнерам, які постачають Україні необхідну зброю.

Президент Володимир Зеленський розповів, що протягом тижня ЗСУ та розвідка досягли сильних результатів у знищенні логістики російської армії та тилових баз окупантів.

Про це він заявив під час вечірнього відеозвернення.

Зокрема, президент подякував українським військовим, які "надзвичайними зусиллями стримують ворога".

На його думку, російська армія не змінить свою тактику.

"Ми розуміємо: окупанти знають, що програють українцям у прямих боях, вони поступаються в майстерності, і тому ворог робить таку ставку на артилерію і тотальні обстріли. Вони намагаються все зруйнувати і зайти на руїни", - сказав Зеленський.

За його словами, протягом тижня Збройні сили України і розвідка досягли сильних результатів у знищенні логістики російської армії, тилових баз окупантів.

"І кожен удар по складах боєприпасів ворога, по їхніх командних пунктах, по скупченнях російської техніки рятує життя українських військових і цивільних", - вважає глава держави.

Він подякував партнерам, які постачають Україні необхідну зброю.

Зокрема, Зеленський нагадав, що цього тижня був погоджений черговий пакет підтримки від Сполучених Штатів Америки, який містить і боєприпаси для "Хаймарсів". "Всі вони застосовуються максимально точно і з користю для загальної стратегії нашої оборони. Робимо все, щоб отримати ще більше ефективної та сучасної зброї", - підкреслив президент.

Нагадаємо, Зеленський прокоментував обстріли окупантами Запорізької АЕС. На його думку, Росія повинна нести відповідальність вже за сам факт створення загрози АЕС.

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