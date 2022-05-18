За його словами, вже невдовзі загарбники будуть змушені оборонятися, а не наступати.

Характер війни в Україні змінюється не на користь ворога. Вже невдовзі російські окупанти на деяких напрямках втратять здатність наступати та зосередяться на переході в оборону.

Про це в інтерв'ю 24 каналу заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, ще тиждень тому ніхто не міг уявити, що ЗСУ наступатимуть на певних напрямках. Зміна риторики Кремля та можливість українських захисників переходити у контрнаступ на окремих ділянках фронту є свідченням надходження західної зброя та зміцнення наступального потенціалу ЗСУ.

"Беру на себе сміливість заявити, що росіяни чудово зрозуміли, що наступною фазою війни буде їхня оборона у напрямку від Харкова до Херсона", – стверджує Арестович.

Він зауважив, що росіяни розсіюються та масово відмовляються від війни. Це руйнує їхні наступальні можливості.

"Також варто додати, що у росіян зовсім все погано із мобілізацією. У таких містах, як Москва – із 50 потенційних призовників, знайшли 2 людини. Ця війна для них абсолютно безперспективна і вони це дуже добре розуміють", – пояснив Арестович.

Він переконаний, що війна закінчиться для окупантів поразкою. Водночас ЗСУ зможуть відвоювати усі окуповані території.

Нагадаємо, раніше в Міноборони України заявили, що знадобиться кілька місяців, щоб Україна за допомогою західної зброї, яка надходить, встановила паритет на фронті у війні з Російською Федерацією.

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