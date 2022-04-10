Росія вторглась на територію України вранці 24 лютого.

Росіяни зосереджують резерви поблизу Харкова для продовження наступальної операції на обласний центр.

Про це під час брифінгу в ОП заявив радник глави Офісу Олексій Арестович.

Він додав, що наразі погодні умови не дозволять окупантам провести атаку швидко.

"У районі Харкова противник зосереджує резерви, підтягує ремонтні підрозділи, які мають забезпечити введення нових сил. Але там навіть погода за нас. Найближчі 10 діб прогноз погоди – це осадки. Причому осадки 50 мм, які мають випасти. Це означає, що противнику буде дуже важко наступати. Тому що розв’язне земля. Як бачимо, і небо працює на нас", - висловився Арестович.

Раніше супутникові знімки Maxar Technologies показали 12,8 км військову колону Росії у напрямку до Харкова. Ворог перевозив нове важке озброєння для початку наступної фази наступу.

Як повідомляв вранці Генштаб, російські війська намагалися прорвати оборону ЗСУ поблизу Ізюма і встановити контроль над Маріуполем.

Також окупанти намагаються поліпшити тактичне положення своїх підрозділів на Миколаївському напрямку.

Війна Росії проти України

Росія вторглась на територію України вранці 24 лютого, супроводжуючи наступ авіаударами по військових об’єктах.

Після невдалих спроб захопити столицю війська агресора зосередилися на терорі місцевого населення. Повідомляється про випадки розстрілів, зґвалтування, переслідування й катування у низці тимчасово захоплених окупантами міст і сіл.

Наприкінці березня розгромлені українськими захисниками ворожі сили були змушені покинути Київську і Чернігівську області. Наразі обидва регіони повністю зачищені від армії РФ.

Російське командування перегруповує війська для наступу зі сходу. Розвідка вважає, що РФ спробує захопити Маріуполь і рухатися далі на південь.

При цьому наступ в районі Донбасу, за інформацією радника глави ОП Олексія Арестовича, вже почався.

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