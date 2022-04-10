Великий Бурлук знаходиться на схід від Харкова, недалеко від російсько-українського кордону.

Супутникові знімки, зібрані і проаналізовані Maxar Technologies, зафіксували велику колону з військовою технікою Росії на сході України.

Про це пише CNN.

Військова колона окупантів протяжністю 8 миль (або 12,8 км) рухалася на південь через село Великий Бурлук у Харківській області у напрямку до обласного центру.

Великий Бурлук знаходиться на схід від Харкова, недалеко від російсько-українського кордону.

На зображеннях видно броньовані машини, вантажівки з артилерією і допоміжним обладнанням.

Як повідомляв вранці Генштаб, російські війська намагалися прорвати оборону ЗСУ поблизу Ізюма і встановити контроль над Маріуполем.

Також окупанти намагаються поліпшити тактичне положення своїх підрозділів на Миколаївському напрямку.

Війна Росії проти України

Росія вторглась на територію України вранці 24 лютого, супроводжуючи наступ авіаударами по військових об’єктах.

Після невдалих спроб захопити столицю війська агресора зосередилися на терорі місцевого населення. Повідомляється про випадки розстрілів, зґвалтування, переслідування й катування у низці тимчасово захоплених окупантами міст і сіл.

Наприкінці березня розгромлені українськими захисниками ворожі сили були змушені покинути Київську і Чернігівську області. Наразі обидва регіони повністю зачищені від армії РФ.

Російське командування перегруповує війська для наступу зі сходу. Розвідка вважає, що РФ спробує захопити Маріуполь і рухатися далі на південь.

При цьому наступ в районі Донбасу, за інформацією радника глави ОП Олексія Арестовича, вже почався.

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