Захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська - це останній оперативний успіх російських окупантів.
Таку думку висловив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович.
"Так як резерви закінчуються, а оперативні провали насуваються, вони перекидають резерви з ключових напрямків. Для оборони захоплених рубежів. Це і наближає розкриття стратегічного провалу", - зазначив він.
За його словами, поки йде хоч якийсь наступ, фраза "цілі операції будуть досягнуті" не лопається як мильна бульбашка: "Це дає помилкову надію на якийсь успіх, а цілі "операції" можна підганяти під ці надії".
Арестович вважає, що Путін направив армію в Україну, щоб відтворити Радянський Союз.
"Масштабами і методами, якими володів і застосовував Радянський Союз. Нюанс полягає в тому, що у нього немає ресурсів, які б забезпечили ці масштаби і методи. Сучасна РФ і близько ними не володіє", - підсумував радник глави Офісу президента.
Раніше в Генеральному штабі повідомили, що військовослужбовці Збройних сил України успішно відбили кілька ворожих штурмів на різних напрямках.
Також повідомлялося, що російські окупанти створюють умови для наступу на Сіверськ і Соледар.
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