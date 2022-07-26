Ворожі підрозділи поповнюють запаси боєприпасів та паливно-мастильних речовин.

Російські окупанти створюють умови для наступу на Сіверськ і Соледар.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Донецькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на спробах покращити тактичне положення та створенні умов для наступу на міста Сіверськ і Соледар. Ворожі підрозділи поповнюють запаси боєприпасів та паливно-мастильних речовин", - йдеться у повідомленні.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони Хрінівки Чернігівської області та Товстодубового Сумської області.

На Слобожанському напрямку ворог веде бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів та недопущення просування наших військ.

На Харківському напрямку здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Борщова, Питомник, Соснівка, Руські Тишки, Петрівка, Дементіївка, Рубіжне, Дуванка, Мосьпанове, Руська Лозова, Чугуїв, Клугино-Башкирівка, Світличне, Пришиб та Слатине. Завдав авіаударів біля Залимана та Мосьпанового.

На Слов’янському напрямку противник обстріляв райони Норцівки, Богородичного, Долини, Чепіля, Грушувахи та Великої Комишувахи.

Як повідомляв УНІАН, аналітики ISW розповіли, що російські окупаційні війська зміцнюють позиції в Запорізькій і Херсонській областях в очікуванні контрнаступу Збройних Сил України.