Арестович попередив, що це не остання новина з ООС.

Росіяни перенесли основні зусилля на схід (Маріуполь, зона ООС) та намагаються будь-якою ціною оточити наші війська між Ізюмом та Волновахою.

Про це повідомив радник глави ОП Олексій Арестович.

Під Ізюмом тривають важкі бої, однозначних даних про пересування противника поки немає.

Арестович попередив, що це не остання новина з ООС, а українцям варто бути психологічно готовими до цього.

За оцінкою США, через провал у швидкому захопленні України Путін зосередився на окупації східних регіонів України, щоб у майбутньому прокласти собі сухопутний коридор до Криму.

Крім того, російська війська, вказували у Вашингтоні, спробують оточити українські сили в регіоні, щоби здобути важелі впливу для переговорів з Офісом Зеленського.

Саме 28-30 березня відбудеться черговий раунд зустрічі російської та української делегації з питань виведення військ РФ і припинення вогню.

Вас також можуть зацікавити новини: