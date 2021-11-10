Глава держави зауважив, що обстріли і вибухи, скупчення і переміщення військ відбуваються на фронті восьмий рік поспіль.

Президент Володимир Зеленський прокоментував концентрацію російських військ на кордоні з Україною, заявивши, що армія готова дати відсіч будь-кому.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні, опублікованому на його Telegram-каналі.

"Наші бійці на сході продовжують виконувати свій обов’язок, захищають Україну та всіх її громадян. І вакцинованих, і невакцинованих. Від тих, хто хворіє зазіханням на чужі території. Днями з'явилася інформація про можливе загострення хвороби. Наші західні партнери надали дані про активне переміщення російських військ вздовж українських кордонів і збільшення їх концентрації", - розповів президент.

Зеленський зазначив, що з боку Росії лунають закиди, що саме Україна затягує мирний процес і зриває зустріч у "нормандському форматі".

"Я сподіваюся, що тепер увесь світ чітко бачить, хто дійсно хоче миру, а хто концентрує майже 100 тис. військових на нашому кордоні. На 8-му році війни така поведінка нашого сусіда нас не дивує і не лякає. Дивує і лякає те, що це раптом стало відкриттям для деяких експертів, журналістів, блогерів, які здійняли медіагвалт", - підкреслив Зеленський.

Читайте такожРосія перекидає танки до кордону з Україною – Bloomberg

Глава держави зауважив, що обстріли і вибухи, скупчення і переміщення військ відбуваються на фронті восьмий рік поспіль.

"Психологічний тиск з боку Росії на нас давно не діє. Наша розвідка володіє повною інформацією, наша армія готова дати відсіч будь-кому, будь-коли і будь-де. Ваша паніка точно не допоможе їй, але може допомогти противнику стати частиною інформаційної війни і принести країні не меншу шкоду, ніж бойові дії", - наголосив президент.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада заступниця міністра оборони Ганна Маляр прокоментувала повідомлення видання The Washington Post з посиланням на власні джерела про те, що Росія концентрує свої війська на кордоні з Україною.

Вона заявила, що станом на 1 листопада розвідка не фіксує значного переміщення військ, їх наближення чи нетипового збільшення на кордоні України.

За її словами, "те, що відбувається, трактується як планові заходи у рамках переміщення військ після завершення навчань".

Вона уточнила, що Міноборони постійно фіксує, як напередодні важливих політичних зустрічей чи подій виникають інформаційні провокації та діють російські інформаційно-психологічні операції. А тому, зауважила Маляр, "безкінечно відбувається поширення інформації, яка не відповідає дійсності".

Автор: Антоніна Доломанжи