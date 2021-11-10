Президент наголосив, що медична система готова як ніколи, "але не треба перевіряти на собі".

Президент України Володимир Зеленський закликав українців вакцинуватися і зазначив, що за дві доби країна втратила вдесятеро більше громадян, ніж за два роки війни.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, опублікованому на його Telegram-каналі.

Читайте також"Антитіла будуть далі": у лавах "слуг" з'явився ще один "антивакцинатор" (відео)Зокрема, Зеленський зазначив, що більшість з тих, хто хворіє та помирає від COVID-19, невакциновані.

Президент нагадав, що у Європі повний курс вакцинації вже пройшли 65% населення, тоді як в Україні стільки ж - не зробили жодного щеплення.

Він наголосив, що за добу медична вакцинальна система здатна на майже 400 тис. щеплень за добу, а в Україні сьогодні є в наявності понад 10 млн доз вакцин.

"Скільки становить сьогодні населення України? Понад 40 мільйонів. Що об’єднає завтра українців, які хочуть, аби ці 40 мільйонів не перетворилися на 20? Всі вони будуть вакциновані", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що зараз ми "готові до всього і забезпечені всім". Зокрема, працює 536 закладів охорони здоров’я, є 76 тис. ліжок, з яких 72 тис. – з киснем.

"Медична система готова як ніколи. Але не треба перевіряти на собі. Жарту про те, яка "ми сильна нація і що нам радіація", не треба давати нове життя. Треба всім берегти своє власне", - зазначив президент.

Він зауважив, що за 2 роки у боях на Донбасі загинули 146 українських військових, водночас за минулі дві доби від COVID-19 померли понад 1,5 тис. українців.

"За дві доби через вірус ми втратили вдесятеро більше, ніж за два роки війни", - констатував глава держави.

Зеленський розповів, що днями натрапив на звернення одного з українських військовослужбовців, який закликав українців, особливо тих, які не вірять у COVID-19, на мить поставити себе на місце військових.

"Ми восьмий рік воюємо, ризикуємо, отримаємо поранення, ховаємо друзів, втомлюємося, але стоїмо і стримуємо ворога. Чому ви не цінуєте це? Не цінуєте наше і своє життя, а в мирних містах без будь-якого ворога вмираєте сотнями і тисячами не від куль або снаряду, а просто, тому що не хочете вакцинуватися", - процитував він слова військового.

"Жорстко? Так. Справедливо? Так. Чи почують? Побачимо", - резюмував глава держави.

Коронавірус в Україні: свіжа статистика за добу

В Україні за добу виявили 23 тис. 283 нові випадки COVID-19. Зокрема, захворіли 1539 дітей та 529 медпрацівників. Було госпіталізовано 5 тис. 696 осіб; зафіксовано 816 летальних випадків; одужали – 16 тис. 277 осіб.

Зазначимо, записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Антоніна Доломанжи