Противник активно використовує загороджувальні загони.

Російська окупаційна армія страждає через низький бойовий дух. Загарбники перестали штурмувати позиції ЗСУ великими підрозділами, а натомість використовують групи, розділені на два загони і посилені бронетехнікою, для проведення наземних атак.

Про це повідомляє ISW з посиланням на заяву представника Національної гвардії України полковника Руслана Музичука. Той розповів, що росіяни використовують невеликі транспортні засоби без захисту для швидкого підходу до позицій Сил оборони та створюють умови для подальшої групи піхоти окупантів для забезпечення безпеки цих позицій.

Прес-офіцер української 26-ї артилерійської бригади Олег Калашніков пояснив, що росіяни на Бахмутському напрямку не проводять наземних атак групами розміром з батальйон, тому що українські БПЛА одразу виявляють їх. Натомість ворог використовує групи, розмір яких не перевищує роту.

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За словами Калашнікова, російські війська на Бахмутському напрямку страждають від низького бойового духу. Через це на цій ділянці фронту противник активно використовує загороджувальні загони.

Також ворожі війська раніше використовували масові фронтальні атаки під керівництвом піхоти при захопленні Бахмута і на початку своїх зусиль із захоплення Авдіївки. Однак останнім часом вони перейшли до використання невеликих груп піхоти для проведення наземних атак.

Російські джерела також розповіли, що їхні війська страждали від виснаження і їм не вистачало ротації. Попри це окупантам довелося боротися на нових рубежах на захід від Авдіївки після захоплення міста Росією.

Війна в Україні - останні новини

Постійні затримки допомоги від США обмежують здатність українських військ проводити ефективні оборонні операції. Це надає окупаційній армії гнучкість у проведенні наступальних операцій.

Експерти пояснюють, що значні затримки у наданні військової допомоги з боку США вже призвели до дефіциту запасів зенітно-ракетних комплексів України і перешкоджають її здатності адаптуватися до еволюції ударних комплексів противника.

Загальні втрати РФ в Україні підскочили до 456 050 осіб станом на ранок 17 квітня.

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