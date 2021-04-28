Кілька останніх тижнів США стежили за нарощуванням російських військ на кордоні з Україною.

Командування армії США найближчим часом не очікує ескалації напруженості на російсько-українському кордоні.

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Як повідомляє DW, таку заяву зробив голова Об'єднаного комітету начальників штабів американської армії, генерал Марк Міллі. Військовий виступив на Седонському форумі Інституту Маккейна.

За словами Міллі, кілька останніх тижнів США стежили за нарощуванням російських військ на кордоні з Україною.

"Ми також знаємо, що частину цих ресурсів нещодавно було відведено. (...) І це добрі новини. Ми надалі уважно спостерігаємо. І зараз ми не очікуємо нічого драматичного або нагального в найближчому майбутньому", - заявив він.

Скупчення військ РФ біля кордону: довідка УНІАН

У березні РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула до окупованого Криму і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку, штурмовики Су-25СМЗ, кораблі Каспійської військової флотилії.

20 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що чисельність російських військовослужбовців на кордоні з Україною за тиждень збільшиться до понад 120 тисяч.

22 квітня в окупованому Криму міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що вирішив завершити "раптову перевірку" російських військ у Західному і Південному військових округах РФ біля кордонів України, оскільки "всіх поставлених цілей досягнуто".

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Автор: Дмитро Захаров