Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ ЗСУ розкрив деталі бою.

Бійці "Таврії" винищили за останні 24 години близько 200 безпілотників армії Російської Федерації.

Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, коментуючи успіхи своїх підлеглих упродовж останньої доби. Окрім БПЛА, ворог також втрати 54 одиниці техніки.

Йдеться про п’ять танків, 14 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 16 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки.

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Крім того, Сили оборони України знищили склад боєприпасів, склад пально-мастильних матеріалів та ще один важливий об’єкт ворога.

Зі свого боку, РФ реалізувала 39 авіаційних ударів, уточнив Тарнавський.

"Ворог завдав 39 авіаційних ударів, провів 36 бойових зіткнень та здійснив 919 артобстрілів. Загальні втрати окупантів склали 394 особи", - вказав він.

Попередні втрати РФ на Таврійському напрямку

Напередодні Тарнавський поінформував, що за 22 січня було знищено 416 російських окупантів та 110 одиниць їхньої техніки.

Йдеться, зокрема, про шість танків, 18 артсистем та 38 безпілотників. Крім того, знищено було п'ять складів боєприпасів російських загарбників.

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