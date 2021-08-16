Артилеристи бригади зазначають, що мають усе необхідне для знищення ворога.

Артилерійські підрозділи окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ провели тренування з управління вогнем в зоні проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на Донбасі.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

"З метою підтримання постійної готовності до виконання бойових завдань у районі проведення операції Об’єднаних сил систематично відбуваються тренування артилерійських підрозділів. Вишкіл артилеристів проходить у визначених місцях відведення важкої техніки та озброєння", - йдеться в повідомленні.

Вказується, що підрозділи артилерії окремої гірсько-штурмової бригади провели тренування з управління вогнем, виконали нормативи з розгортання вогневої позиції, приведення системи до бойової готовності, наведення на ціль, повернення системи в похідне положення та відхід з вогневої позиції. Усі завдання виконані вчасно і в повному обсязі.

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Артилеристи бригади зазначають, що мають усе необхідне для знищення ворога. Озброєння постійно обслуговується і перебуває у готовності до застосування, а бойові розрахунки безперервно тренуються та підтримують свої професійні навички на високому рівні. Вони завжди готові виконати поставлені вогневі завдання.

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Автор: Костянтин Гончаров